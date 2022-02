CIDH pide sanción a responsables de la muerte de niño venezolano en costas de Trinidad y Tobago

febrero 8, 2022 - 3:01 pm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades de Trinidad y Tobago a investigar y sancionar a los responsables de la muerte del bebé venezolano causada por la Guardia Costera de ese país.

El pasado domingo, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago habría abierto fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 personas.

El primer ministro de ese país, Keith Rowley, expresó el lunes sus condolencias a Venezuela y prometió que agilizará, en conjunto con la vicepresidencia venezolana, el proceso de presentación de credenciales para el embajador trinitense, Edmund Dillon, para que él pueda reunirse lo más temprano posible con oficiales de alto rango de la Guardia Costera de su país.

#TrinidadandTobago 🇹🇹 #IACHR calls on the State to continue a prompt and thorough investigation into the death of a #migrant baby from #Venezuela by shooting during a National Guard operation, on #Feb5; to punish those responsible, and to make full reparations to family members. pic.twitter.com/lfx4lnLr0y

— CIDH – IACHR (@CIDH) February 8, 2022