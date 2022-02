Blyde pide al Gobierno parar proceso de postulación judicial y volver a la negociación en México

febrero 3, 2022 - 7:35 pm

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en México, Gerardo Blyde, pidió este jueves al gobierno del presidente Nicolás Maduro «parar» el proceso que avanza en la Asamblea Nacional para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y volver a la mesa de negociación en México para acordar un nuevo sistema judicial independiente.

«Yo les diría que reflexionen, que regresemos a México, que regresemos a la negociación, que paren un poco ese proceso, que propongamos al país una concepción distinta del sistema judicial, no impuesta unilateralmente, que sea además cónsona con la Constitución, con un Comité de Postulaciones que no esté colonizado por el poder político, y luego podemos producir acuerdos que puedan generar un sistema de justicia independiente en Venezuela», manifestó en entrevista con Analitica.com.

Blyde dijo que espera que las conversaciones en México se puedan reanudar «antes de que este proceso de postulaciones judiciales sigua avanzando», pues advirtió que «de hacerlo de manera unilateral como lo están haciendo y con un control hegemónico, así no van a demostrar que van a tener un Tribunal Supremo independiente ni un sistema judicial autónomo ni independiente».

Destacó que para para el chavismo es importante demostrar ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que en el país hay un poder judicial independiente, dada la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad.

«Por la vía que van no van a conseguir un poder judicial autónomo, se están buscando una garantía hacia ellos mismos para mantenerse en el poder», afirmó.

El abogado reiteró que las sanciones internacionales son «negociables» en México y advirtió que si este proceso de negociación fracasa, será muy difícil iniciar uno nuevo.

«Si muere este proceso, que estamos haciendo todo el esfuerzo para que no muera, perdemos todos, pierde Maduro, pierde la oposición democrática, perdemos todos los venezolanos, no vamos a tener un proceso como este en los próximos dos o tres años y vamos con muy mal pie a unos procesos electorales en el 2024, si fuere ese porque entonces no hay negociación que lo pueda adelantar, porque va a seguir el control hegemónico del poder, no va a haber condiciones electorales», alertó.

