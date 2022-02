¡Belinda se hartó..!

febrero 19, 2022 - 1:34 pm

Desde que Christian Nodal anunció el fin de su relación con Belinda, las especulaciones sobre las razones de la inesperada ruptura han inundado las redes. Hasta el momento, ninguno de los cantantes ha revelado el motivo real de su separación, dando pie a una ola de rumores y suposiciones que señalan a la actriz de infiel y estafadora.

Cansada de los dimes y diretes, Belinda finalmente se defiende y amenaza con tomar acción legal en contra de quienes han emitido comentarios insolentes.

«Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable», expresó la cantante en sus redes sociales.

Agregó que no pretende ser una víctima de la situación, pero que levantará su voz de manera legal para exigir el respeto no sólo hacia su persona, sino para todas las mujeres.

«No pretendo convertirme en una víctima, ya que, durante toda mi vida, la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado», aseguró. «Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir – inclusive por la vía legal – el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera».

Entre los rumores sobre los motivos de su ruptura que parecen haber colmado la paciencia de la artista se encuentra que ella le habría pedido una millonaria suma de dinero al joven intérprete de música regional mexicana para saldar deudas personales, al mismo tiempo que aparentemente pretendía estafar a uno de sus exnovios.

Belinda no ha querido entrar a desmentir los rumores, limitándose a pedir respeto ante la difícil situación.

«Estos días han sido difíciles. [Ustedes] más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…», confesó a través de un comunicado. «Les pido que nuestra energía sea de amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien, tanto espiritual como profesionalmente».

Mientras los fanáticos de la expareja continúan cuestionando los verdaderos motivos de la ruptura, los abogados de Nodal podrían exigir la devolución del anillo de compromiso valorado en unos $3 millones.

People