Belinda con despecho tras ruptura con Nodal

Belinda. El pasado domingo, Nodal comunicó la sorprendente ruptura del cantante y la célebre Belinda, después de comprometerse hace unos meses con una bellísima puesta en escena. Ahora es la cantante la que ha dado su punto de vista al respecto desde sus historias de Instagram.

«A todos mis fans y amigos», anunció Nodal hace unos días, «quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro», reveló. «Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo, pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también», finalizó.

Belinda decidió hace unas horas compartir a su modo lo referente al comienzo de esta nueva etapa con estas palabras: «Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado», comenzó.

«Estos días han sido difíciles. Vds. más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…», confesó. «Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien, tanto espiritualmente como profesionalmente».

«Cierro este ciclo aprendiendo que», finalizó despidiéndose con una cita de Simone de Beauvoir: «el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza; no escapar de sí misma, sino encontrarse; no humillarse sino afirmarse… Ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida».

Las madres de Belinda y Nodal, Belinda Schüll y Cristy Nodal, han querido proteger a sus hijos y ya se pronunciaron al respecto de esta ruptura.

