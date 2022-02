Beisbolistas subieron el tono contra Rob Manfred: “No actúa de buena fe”

febrero 8, 2022 - 3:54 pm

Dentro de Major League Baseball (MLB) ya no esconden que el calendario de las Grandes Ligas se verá afectado. El cierre patronal sigue activo en febrero y las negociaciones entre la Asociación de Jugadores de Major League Baseball (MLBPA) con el comisionado Rob Manfred no parecieran tener los resultados que todos esperaban.

El último motivo para pensar de esa forma fue la solicitud de MLB en la que la organización buscó la ayuda del Servicio de Conciliación y Mediación Federal, para intentar mover las negociaciones hacia un nuevo acuerdo laboral. Sin embargo, MLBPA rechazó esa opción.

Esa respuesta del sindicato estuvo acompaña de varias reacciones de jugadores. Por ejemplo, el relevista de los Mets, Trevor May, aseguró que Manfred “no actúa de buena fe” y no tiene deseos de encontrar un acuerdo que favorezca a las dos partes.

“Ni siquiera intenta hacer ofertas reales. Si creen que hay una negociación de buena fe en este momento, no hay. Ni una sola negociación del comisionado ha sido de buena fe”, dijo el jugador en una de sus plataformas digitales. «Él realmente no piensa en el aficionado como aficionado. Realmente no piensa en los jugadores como personas. Piensa en todos nosotros como un signo de dólar y quiere mover las piezas para maximizar la cantidad de signos de dólar que van a sus jefes».

Otro que acudió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la solicitud de mediación de MLB fue Max Scherzer. El pitcher y uno de los líderes más importantes de MLBPA, aseguró que “no necesitamos una mediación porque lo que ofrecemos es justo para todos”.

“Queremos un sistema en el que el umbral y las penalizaciones no funcionen como límites, permita a los jugadores más jóvenes obtener más de su valor de mercado, haga que la manipulación del tiempo de servicio sea cosa del pasado y elimine el tanking (perder adrede) como una estrategia ganadora”, fue el mensaje de Scherzer.

Rob Manfred se defiende

Ante opiniones y señalamientos en contra de Rob Manfred, el comisionado de MLB se pronunció. Aseguró que la solicitud de una mediación es para finalizar el impase lo más pronto posible y provocar que los entrenamientos primaverales inicien lo más pronto posible.

“Nuestra meta es poder contar con jugadores en el terreno y aficionados en los estadios, tanto en los entrenamientos como en el Día Inaugural”, respondió un vocero de la liga a la respuesta del sindicato. “Con los entrenamientos pautados para comenzar en menos de dos semanas, es momento de obtener asistencia inmediata del Servicio de Conciliación y Mediación Federal, para que nos ayuden a trabajar en nuestras diferencias y romper el bloqueo. Está claro que el camino más productivo incluye la participación de un miembro imparcial que ayude a acortar las brechas y facilitar un acuerdo”.

Según un oficial de MLB, la liga ve la mediación como el camino más productivo para llegar a un acuerdo que evitaría cualquier retraso del comienzo de la temporada. La liga confía en que un mediador neutral ayudará a acelerar el proceso.

Mensaje que también obtuvo respuesta de algunos beisbolistas. “Si el objetivo es tener jugadores en el campo lo antes posible, entonces ¿por qué tomó 43 días después del cierre patronal tener noticias de MLB?”, tuiteó Jameson Taillon luego de la publicación de la declaración de MLB. “¡No parecía una prioridad entonces! ¿Por qué no recibimos una contrapropuesta esta semana? Todo son payasadas/ópticas extremadamente cansadas”.

Los mediadores federales han ayudado a resolver negociaciones de otras ligas deportivas profesionales durante los últimos 12 años, actuando para asistir a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Liga Nacional de Hockey (NHL) la Liga Nacional de Fútbol (MLS), entre otras.

