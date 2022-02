Aumenta la tensión: Tanques de guerra rusos ya ingresaron al este de Ucrania (+Videos)

febrero 22, 2022 - 6:12 am

Luego de que el presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania, soldados rusos ingresaron a ellas en una «operación militar de grande escala», que contempla el despliegue de tanques y tropas.

Durante la madrugada, las tropas rusas que se encontraban en la frontera, ingresaron en el territorio al este de Ucrania, en una «misión de mantenimiento de la paz», como calificó el mismo presidente ruso.

De acuerdo con fuentes de inteligencia estadounidenses, la misma noche las tropas rusas estarían en Donbás, la capital no oficial de Donetsk.

El decreto firmado por el presidente Vladimir Putin y los gobernantes de las autoproclamadas repúblicas, en su cuarto punto instruye «al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa que garantice la presencia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en el territorio» de ambas entidades.

Mientras esto sucede, los precios internacionales del petróleo se han disparado a niveles no vistos desde el año 2014, superando los 90 dólares. Los expertos financieros prevén que alcance los 100 dólares por barril y que esta tendencia se mantenga a lo largo de los meses.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs

— Reuters (@Reuters) February 22, 2022