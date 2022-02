Atrevido vestido de Amparo Grisales hizo sudar frío hasta a César Escola: «Hay que verlo completo» (video)

febrero 17, 2022 - 2:16 pm

Amparo Grisales. Fue por ello que Carlos Calero, presentador del ‘reality’ del Canal Caracol, no aguantó las ganas de referirse a los que estaba viendo: “Amparo, quiero que me describas ese vestido tan hermoso”.

Sin embargo, antes de que la muer respondiera o tomara asiento en su lugar de la mesa de jueces, el también jurado César Escola, que se caracteriza por su seriedad, intervino para subirle la temperatura al momento.

“Describir el vestido es poco, hay que verlo completo, por favor, Amparo. A pasarela”, dijo el argentino mientras no paraba de contemplar a su compañera, a tal punto que hasta se tocaba la frente, en señal de estar sudando frío por lo que podía apreciar.

Ante la lluvia de halagos; Amparo Grisales no tuvo otra opción que darse la vuelta para que los presentes pudieran observar su osado vestuario, que dejaba ver ampliamente su parte de atrás.

Pero al parecer se sintió intimidada y no quiso desfilar, como le solicitó Escola. “No, no, no, así estoy bien”, alcanzó a decir.

Entre tanto, Yeison Jiménez, el otro jurado, no disimuló y se lanzó con un refinado piropo para Grisales: “Hermoso, hermoso, parece un regalo”.

Lo cierto fue que la líder de la mesa de jueces se robó el ‘show’ como nunca antes lo había hecho, ya que lo más osado que había utilizado hasta el momento era una serie de pronunciados escotes.

Pulzo