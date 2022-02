Aspirante a atleta olímpica hallada muerta, seis días de su desaparición: Piden fondos para el funeral

febrero 6, 2022 - 4:09 pm

Familiares y amigos están de luto por la pérdida de la esquiadora australiana Brittany George.

La aspirante a esquiadora olímpica, que tenía 24 años en el momento de su fallecimiento, fue encontrada muerta en un vecindario de Brisbane ubicado en Queensland, Australia, el 27 de enero, según Courier Mail. Se informó que el último avistamiento de George fue en la misma área el 21 de enero. Su causa de muerte aún no ha sido confirmada.

George, que formó parte del Instituto Olímpico de Invierno de Australia de 2017 a 2020, compitió en varias competencias internacionales importantes, con la esperanza de ganar un lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, la atleta sufrió una lesión en la espalda que puso fin a su carrera, lo que la obligó a retirarse anticipadamente. En octubre, ella habló sobre el impacto que tuvo la lesión en su vida.

«Literalmente ha sido toda mi vida, he sido ‘la atleta’ desde que tenía 2 años hasta que tenía 20 o 21», dijo durante un episodio del podcast Couching the Mind. «No tenía una identidad. Me etiquetaron como ‘la atleta’ desde muy joven y simplemente seguí con eso».

Ella agregó, «Puse todo en ello. Mis lesiones [y] mi trabajo escolar pasaron a segundo plano, todo pasó a segundo plano frente al deporte… Era absolutamente todo o nada».

George también habló sobre la dura transición lejos de los deportes. «Eres un atleta, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién es Brittany?», dijo ella. «No lo sé… lucho todos los días para saber quién es esa».

Tras la noticia de su fallecimiento, la familia de George creó una página de GoFundMe, cuyas ganancias «se destinarán directamente a los costos del funeral y los arreglos para celebrar la vida de Brittany». Según la descripción, los fondos restantes también se donarán a Lifeline, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en caso de crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

«El jueves, 27 de enero de 2022, nuestro mundo se detuvo cuando escuchamos la devastadora noticia de que nuestra amada Brittany había fallecido», se lee en un comunicado en la página de GoFundMe. «Cualquiera que conociera a Brittany sabía que era decidida y valiente, a la vez que cariñosa y amable. Esto se ejemplifica con sus estimados atributos como ex gimnasta de élite profesional y ex esquiadora aérea de estilo libre olímpico con el Instituto Olímpico de Invierno de Australia».

«Viajando por el mundo para hacer esto, conoció e impactó la vida de tantas personas de una manera tan positiva que estoy seguro durará toda la vida», continuó. «Siempre dispuesta a apoyar a cualquiera que necesitara una mano con un compromiso tan desinteresado, era un honor ser llamada su familia o amigo».

El padre de George, Constantine Gus, le dijo a Courier Mail que su hija era «la persona más increíble y hermosa desde el momento en que nació».

«Ella tenía la destreza atlética para adoptar todo lo que intentaba y sobresalir con eso», agregó. «Pero tenía esa mentalidad extra impulsada para perfeccionar su oficio, que no mucha gente tendrá».

Sobre la memoria de su hija, Gus continuó, «Sus ojos estaban llenos de asombro, conocimiento, comprensión más allá de su edad y su alma pura simplemente fluía con amor y compasión por todos».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E