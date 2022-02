Así respondió Alicia Machado a su hija, quien le pidió implantes de senos como regalo de 15 años

febrero 23, 2022 - 11:01 am

La única hija de Alicia Machado, Dinorah, sorprendió a su famosa madre tras hacerle un pedido de cumpleaños que la desconcertó. La jovencita le solicitó a la exMiss Universo que de regalo de 15 años le pagara una cirugía estética para agrandarse el busto a través de implantes mamarios. La actriz revela cuál fue su reacción ante esta polémica situación.

«Lo hemos hablado; incluso, tuvimos una conversación, casualmente, hace un par de noches, mi hija y yo, donde estábamos en un momento muy personal, y se estaba quejando porque es muy flaquita y muy menudita, y le dije ‘pero, mami mira tú vas a crecer, yo era así a tu edad; te va a salir de todo’. [La chica respondió] ‘mami tú me pondrías las chichis a los 15 años’; porque ya van a venir sus 15 años», relató Machado al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). y le dije ‘no’. ‘Bajo mi techo y seas menor de edad no’. Primero debe quererse ella y aceptarse».

La modelo de origen venezolano dejó claro que su hija debe gustarse antes de tomar una decisión de ese tipo. «Cuando ella se vea al espejo y se sienta bella sin nada, entonces ahí se puede hacer lo que ella quiera», advirtió.

Alicia Machado e hija

Alicia Machado confesó que sufrió desórdenes alimenticios por verse bien; por ello, quiere evitar que su hija pase por situaciones como las suyas. «Fui una niña que tuve muchos problemas. Fui enferma de bulimia y anorexia casi seis años; tuve trastornos de identidad. Tuve muchos problemas de autoestima y eso también me enseñó a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico, con mi belleza», confesó.

«La belleza es una carrera para toda la vida. Por lo menos en mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen, a que me juzguen», agregó. «Estoy en un ambiente en que me quieren guapa, sexy y mis fans a sí me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública».

People