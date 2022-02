Así quedó el rostro de Maluma tras ser mordido por su adorable doberman «Buda»

febrero 23, 2022 - 7:46 pm

El artista colombiano Maluma sufrió hace poco un percance con su inseparable amigo canino «Buda», que en medio de sus juegos hirió al cantante de manera superficial y el video en redes se hizo viral.

«La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, con estas palabras, el artista paisa reveló que sufrió una herida en su rostro, tras la mordida de su mascota Buda.

La noticia la dio a conocer por medio de un video, dejando preocupados a sus fanáticos quienes no dudaron en dejarle mensajes de apoyo. “Te aconsejo lo adiestres con algún profesional, son perros de temperamento fuerte”, “que te mejores pronto”, “gracias a Dios no pasó a mayores”, “recupérate pronto”. Como bien lo dejó claro el paisa, no fue un ataque de su mascota sino una reacción que tuvo por miedo.

Según el video que publicó, se le observa una pequeña herida en su frente. Afortunadamente solo fue superficial.

Con información de El Espectador