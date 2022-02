Arrestaron a Fiscal y dos PNB por tráfico de armas en Falcón

febrero 7, 2022 - 2:11 pm

Ismail Abdel Lionariz, Ex Fiscal Auxiliar 21 Falcón, Gabriel Rodríguez Reyes Ex Comisionado PNB y Francisco Ramón Freites ex Oficial de la Pnb, quedaron arrestados por el delito de tráfico de armas.

La información la dio a conocer el fiscal general de la república, Tarek William Saab, a través de sus redes sociales. «Los señalados pretendían comercializar tres fusiles».

Por el mencionado delito, los tres funcionarios quedaron detenidos y a la orden del MP.

