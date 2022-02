Anonymous le declaró oficialmente la guerra cibernética a Rusia

febrero 26, 2022 - 4:46 pm

El colectivo de ciberactivistas Anonymous anunció que le declaró la guerra a las autoridades de Rusia, después que Vladimir Putin comunicara en la madrugada de este jueves su decisión de realizar «una operación militar especial», como denominó su invasión a Ucrania.

«El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el Gobierno ruso», reza la publicación del grupo en su cuenta de Twitter.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

En sustentación de su amenaza, el grupo de hackers se responsabilizó por la inhabilitación de las páginas web del canal RT en inglés y RT en ruso, a las que no había acceso a las 3:40 de este viernes (hora de Moscú).

«El colectivo Anonymous ha derribado el sitio web de la estación de propaganda rusa RT News», anunció otro tuit.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022