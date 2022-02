Alicia Machado se someterá a cirugía estética en el rostro

febrero 24, 2022 - 12:59 pm

Alicia Machado no duda en someterse a tratamientos estéticos que le hagan aparentar menor edad. Así, la exreina de belleza compartió que se practicará una intervención en el rostro con el cirujano plástico mexicana Luigi Gil.

«Acabo de perder casi doce kilos, que perdí estando en un show de televisión. Y ahora, uno ya no está tan joven como quisiera», mencionó Machado al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). «Bueno, vengo a ver que me hace Luigi. Quiero hacerme un refrescamiento facial, para verme de la cara más joven porque de cuerpo me siento bastante bien».

La intérprete de Claudia Ordaz en la telenovela Lo imperdonable, también habló de lo importante que es acudir a un profesional cuando busquen cualquier tipo de arreglo en cara o rostro porque las personas pueden ponerse en riesgo como ha ocurrido con famosas como Alejandra Guzmán, Linda Evangelista y Lyn May, entre otras.

«Todas tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo. Hay días que me levanto en la mañana y digo ‘¡Dios mío! Soy un monstruo’. Es muy peligroso porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, cualquier curandero que te dice que te va a poner, te va a rellenar, te va a hacer», confesó. «Me he salvado de varias porque, como cualquier mujer, he ido, a lo mejor, a lugares que no han sido los mejores; me he tratado de hacer cosas buscando mantener esa belleza».

Alicia Machado está disfrutando de su triunfo en el reality La casa de los famosos y ahora se enfoca en sus nuevos proyectos profesionales.

