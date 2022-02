Alcalde Ely Ramón Atencio reactivará Programa del Vaso de Leche Escolar en Perijá

febrero 20, 2022 - 3:35 pm

“Es un programa que teníamos en mi primera gestión y beneficiábamos a nueve mil niños. La propuesta ahora es darle este beneficio a 30 mil niños”, dijo el alcalde Ely Ramón Atencio.

Contradictorio como muchas cosas en este país, pero con la firme intención de enderezar entuertos el alcalde de Rosario de Perijá, Ely Ramón Atencio, anunció la entrega del Programa del Vaso de Leche Escolar para los niños más pobres del conocido primer municipio venezolano en producción lechera que había sido eliminado desde hace algo más de doce años.

La buena noticia oficializada por el jefe del gobierno de este municipio fronterizo con Colombia, tuvo como marco en un merecido homenaje tributado a docentes activos y jubilados que ofreció la Alcaldía de Rosario de Perijá a hombres y mujeres que han entregado la vida entera en formar y educar a los venezolanos del mañana. Testigos de excepción del anuncio de Atencio los docentes aplaudieron y saludaron la buena nueva que beneficiará, según dijo el Alcalde, a 30 mil niños y niñas escolarizados en una alianza con el gobernador, Manuel Rosales Guerrero.

“Le he planteado al Gobernador que él asuma las escuelas de la Gobernación y nosotros las de la nación. Es un programa que teníamos en mi primera gestión cuando asumimos las del estado y de la nación y beneficiábamos a nueve mil niños. La propuesta ahora es darle este beneficio aplicado a 30 mil niños y que con las pasteurizadoras que existen en el municipio, estoy en alianza buscando las maneras de arrancar ese programa en el próximo trimestre, donde todas las mañanas se les lleve con sus derivados de chicha o chico a los escolares. Igualmente estamos con el programa de recuperación de escuelas y con un programa social para los educadores.

“He pedido”, dijo, “a organismos internacionales con los que me he reunido que así como hay ya un programa de entrega de bolsas de comida para los alumnos, tomen en cuenta también que sea ampliado a los educadores, porque ciertamente no hay educación si no está unido el elemento alumno y maestro en momentos que los maestros tienen una debilidad en cuanto a su salario. Esta sería una manera de complementar y ayudarles”.

El acto contó además con la presencia de Gualberto Mass y Rubí, dirigente del sector docente del estado Zulia, Jorge Rincón, presidente de la Cámara Municipal y el orador de orden fue Marcial Añez, docente rosarence de talla ciudadana excepcional. Algunos educadores recibieron el reconocimiento y condecoración de las autoridades municipales, entre ellas, la maestra Regina Martínez de Rodríguez, con más de tres décadas formando, enseñando y educando a muchos profesionales perijaneros que pasaron por sus aulas y están dentro o fuera del país.

El alcalde, Ely Ramón Atencio, recordó que no habrá educación sin la buena atención al alumno y los maestros.

