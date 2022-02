Al menos 11 muertos dejaron operativo de la PNB en Petare

febrero 4, 2022 - 10:15 am

Al menos once personas, diez hombres y una mujer, resultaron muertos en un operativo implementado por funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana en los sectores 6, 7 y 9 del barrio José Félix Ribas de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

La operación se inició el pasado lunes en el sector seis y se prolongó hasta el miércoles. Según informaciones policiales, los funcionarios se encontrarían en la búsqueda de integrantes de las bandas de alias Wilexis y Los Chicorrios que en las últimas semanas han sostenido enfrentamientos por el control de uno de los barrios más grandes del país.

En la morgue se reportó el ingreso de al menos 11 cadáveres, todos provenientes del hospital Domingo Luciani de El Llanito, también en Petare, hasta donde fueron trasladados los presuntos implicados en los tiroteos con los uniformados.

Estaba durmiendo cuando lo mataron

Entre las víctimas se encuentran, José Luis Nieto Suárez, comerciante informal, vendía chucherías en el Metro de Petare. Su pareja Carol González, indicó en la Morgue de Bello Monte, donde hacía los trámites para retirar el cuerpo, que a José Luis lo mataron mientras dormía.

“Él no se enfrentó nada, no era malandro, no tenía pistola, era una persona sana, dedicado a nosotros, su hijo de cuatro meses de nacido ,su mamá y yo. No pueden venir a decir que él se cayó a tiros porque es mentira”.

Recordó que el lunes José Luis había decidido quedarse en su casa porque había mucho Covid en Petare y no quería enfermarse, se puso a ver televisión y se quedó dormido, nosotros salimos a hacer unas compras y cuando regresamos nos encontramos con todo ese desastre, lo habían herido y se lo llevaron al hospital, los policías revolvieron toda la casa”.

Una lista a medias

Entre los fallecidos se encuentra José Manuel Suárez de 19 años de edad, su cuerpo proveniente de la zona 6 de José Felix Ribas presentaba un impacto de bala en el pecho.

La mañana del martes cayeron muertos por balas de la policía Romer Alejandro Echenique de 24 años, Enrique Reyes y una mujer, quien no ha sido identificada.

Estas víctimas se encontraban en una vivienda cuando llegaron los funcionarios policiales a la zona 6, Enrique Reyes presentó un disparo en la cabeza,mientras que Romer Echenique y la mujer, tenían el balazo en el pecho.

En la zona 9 de José Félix Ribas fueron ultimados otros tres hombres. Dos de ellos no pudieron ser identificados debido a que no portaban documentos, el tercero fue identificado bajo el alias de Joseíto, presunto integrante de la banda de Wilexis Acevedo.

Mientras que el miércoles en la noche, fueron ingresados otros tres cadáveres también provenientes del Domingo Luciani, éstos venían de la zona 5 del mismo barrio.

Hasta la mañana del pasado jueves, a la sede del Senamecf en Bello Monte solo habían asistido familiares de tres de las víctimas de la operación: Nieto Suárez, Echenique y Reyes, cuyos sepelios se realizaron bajo la ya tradicional escolta policial, para evitar que supuestos aliados de fechorías le rindan homenaje a los fallecidos.

Noticia al Día/ El Universal