Acusan a Lautaro Martínez de escupir a un rival en el derbi Inter-Milan (+Video)

Uno de los principales partidos del fin de semana fue el Derby della Madonnina, el cual encendió por completo la tabla de posiciones de la Serie A de Italia. Milan, con dos goles de Olivier Giroud, se impuso por 2 a 1 ante el líder Inter (Perisic había abierto el marcador).

Con este resultado, el Nerazzurro, último campeón del Calcio, sigue mirando a todos desde arriba con 53 unidades, pero ahora es seguido muy de cerca por el Rossonero y Napoli (venció 2 a 0 al Venezia en condición de visitante), ambos con 52 puntos.

Sin embargo, en las últimas horas la noticia mutó y tiene como uno de sus principales protagonistas a Lautaro Martínez. Los simpatizantes del Milan hicieron virales unas imágenes donde presuntamente el delantero argentino habría escupido a Theo Herández, lo que le podría significar una dura sanción.

Según informan desde Italia, las imágenes están siendo analizadas por el tribunal deportivo, al igual que los informes de los inspectores del partido. “El video, rebotado en las redes sociales, no aclara ni de una forma ni de otra si realmente se trató de un escupitajo. Ciertamente, anoche no había indicios de una captura de imagen por parte de la fiscalía federal. Sin embargo, esto no excluye que los inspectores federales hayan visto y escuchado el contenido del episodio y lo hayan denunciado al juez deportivo y al fiscal federal”, explicó La Gazzetta dello Sport.

Sobre el final del encuentro, el lateral francés vio la tarjeta roja producto de una dura entrada a Denzel Dumfries. El ex futbolista del Real Madrid, mientras se dirigía rumbo al vestuario tras ser expulsado, hizo gestos hacia la hinchada local aludiendo que no se escuchaba.

Esta actitud desató la furia del Toro (fue reemplazado a los 69 minutos por el chileno Alexis Sánchez), quien saltó eyectado rumbo al túnel para increpar al defensor y, según los simpatizantes del Milan, escupir al galo.

Hernández regresó enfurecido al campo de juego e increpó al surgido de la cantera de Racing. Aunque los ánimos se caldearon y varios futbolistas se acercaron, generando un importante tumulto, por suerte la situación no pasó a mayores y el encuentro pudo concluir de manera normal.

A la espera de una decisión del tribunal de disciplina, Inter enfrentará esta tarde a la Roma de José Mourinho por los cuartos de final de la Copa Italia. El Milan, por su parte, mañana se verá las caras con la Lazio de Maurizio Sarri por la misma instancia de esta competencia.

"Lautaro":

Per questa lite con Theo Hernandez al termine di #InterMilan pic.twitter.com/KDCpuWgtj8 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 7, 2022

