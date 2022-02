Activista por los DD.HH.: «Los venezolanos están migrando con menos garantías humanitarias»

febrero 11, 2022 - 5:28 pm

De cara a los recientes episodios de fallecimientos de niños venezolanos en zonas migratorias, la abogada y activista por los derechos humanos, Ana Karina García, señaló que los países ven la migración como «una acción criminal, y no como una huida humanitaria».

Apuntó que «ahora los venezolanos están migrando con menos garantías humanitarias, atravesando fronteras mucho más peligrosas» debido a la falta de procesos de integración en países de la región.

«No tenemos presencia de la cooperación internacional», afianzó la activista por los derechos humanos.

En contexto, María Gabriela Trompetero, investigadora venezolana de la Universidad Biefeld, en Alemania, quien investiga la respuesta del Estado colombiano a la migración venezolana, informó que «aproximadamente 6.000 venezolanos en Colombia, se vieron en la tarea de retornar al país, mientras otros se ven obligados a migrar a otros países».

Trompetero aseguró que «la pandemia tuvo un impacto negativo y de retroceso en los procesos de integración de los migrantes».

En el caso particular de los venezolanos en Colombia, «durante la primera ola de la pandemia, muchos fueron expulsados de sus hogares por no poder pagar el arriendo y no contar con redes de apoyo, a diferencia de los locales».

«Estamos ahora viendo altos flujos entre México y Estados Unidos, en Diciembre, Venezuela fue por primera vez el segundo grupo de migrantes que se encontró con autoridades migratorias en esta frontera», dijo.

Con información de Unión Radio