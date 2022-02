¿A que no me conoces? (Javier Sánchez)

febrero 8, 2022 - 9:37 am

Apenas se asomó el mes que anuncia los carnavales en nuestro país y comenzaron a caer caretas rojas de personeros del gobierno nacional ligados a bandas del narcotráfico internacional y de combustible, que se suman a los cientos de casos que se han ventilado en el país desde que Hugo Chávez tomó el poder.

Con esto de las máscaras vino a mi memoria aquel festín de los años dorados de la Maracaibo de viejos Carnavales que se celebraban en El Catirito, en El Club Comercio, Círculo Militar y el Gran Salón del Hotel del Lago, donde con las mejores orquestas, disfraces y caravanas el pueblo sin distingo acudía a la fiesta del Rey Momo.

Los hombres se vestían con un paltó y pantalones muy grandes. Se colocaban un sombrero de copa, se pintaban la cara que les daba el aspecto de personas de edad y la gente les gritaba: “¡viejo, viejo, viejo!”

Las mujeres se disfrazaban de “negritas” con una máscara negra que les cubría el rostro, una peluca de rizos y no se identificaban durante todo el baile así que solían preguntar “¿A que no me conoces?”

Eran tiempos sanos de mucha alegría, seguridad pública y bienestar social.

Nada parecido a esto que estamos viviendo, dónde las máscaras que más destacan son las que llevan funcionarios del gobierno para cometer cualquier tipo de fechoría, incluyendo corrupción interna con lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de combustible. Lo hemos visto todo, desde alcaldes bien vestidos con flux de moda o mujeres bien trajeadas, pero con cargamento de drogas, junto a diputados de la AN y ex fiscales del Ministro Público, que con sus disfraces dirigen operaciones de traslado de cargamentos de estupefacientes .

El chavismo ha venido desprestigiándose a marcha acelerada hasta terminar hoy en una especie de segundo COVID-19 del que muchos se están alejando cada vez más por temor al contagio.

Hasta ahora suman 18 los detenidos por su presunta vinculación con la red de la narcopolítica en el país, entre quienes figura Jean Carlos Silva, integrante del Consejo Legislativo de Táchira y Luis Viloria, ex asistente, Keyrineth Fernández, alcaldesa reelecta hace dos meses del municipio Jesús María Semprún del Zulia y dirigente indígena del partido rojo quien fue detenida en Cumarebo del Estado Falcón junto a la diputada y dirigente juvenil del PSUV, Taína González y otro legislador suplente que se separó en 2018 de las filas de la oposición al gobierno de Maduro entre los casos más sonados.

A bordo de una camioneta último modelo dónde transportaban siete panelas de droga (presuntamente cocaína) durante un procedimiento del gobierno denominado «Mano de Hierro» detuvieron a la alcaldesa Zuliana y sus compinches y de las primeras investigaciones que se realizaron cuentan testigos que cuando se le ordenó la requisa a la burgomaestre ésta y que señaló al funcionario de la alcabala: ¿A qué no me conoces? mostrando sus credenciales como funcionaria del país, tratando con ello de intimidar para que no se cumpliera la inspección y posterior detención, sin lograr sus objetivos y quedar detenida.

Ahora bien, si tomamos en cuenta lo señalado por el máximo líder del PSUV Diosdado Cabello, quien asegura que hay personas que se «disfrazan» de chavistas para delinquir en nombre de esa ideología, no cabe entonces la menor duda de que el gobierno admite tales hechos y estamos infectados de traficantes de droga, de contrabandistas de combustible, medicinas enseres hospitalarios, etc, en buena parte de las instituciones públicas donde se involucran hasta Fiscales del Ministerio Público que llevan puestas sus caretas de hombres de paz.

El pasado domingo cayó al piso uno de los últimos antifaces pues se trata del jefe de la Zona operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Anzoátegui, detenido por estar involucrado en el contrabando de gasolina.

El militar identificado como Marco Tulio Álvarez Reyes, actuó en complicidad con los alcaldes de los municipios Independencia y Pedro María Freites en la entidad, Carlos Vidal y Daniel Haro.

Para el partido de gobierno el disfraz que se trata de imponer es el de «colombianización» de nuestra política a través de la presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia que a su juicio es una señora vinculada al paramilitarismo y el narcotráfico, según lo ha señalado Cabello. Es su apreciación.

Recientemente leí en las redes sociales que andar con máscaras y sostenerlas es una de las maneras más difíciles de escoger vivir la vida, por aquello de tener que aparentar ante los demás quién realmente no somos o sencillamente, ajustarnos a un bienestar o un malestar que no nos define. No lo pensaron así los últimos alcaldes y diputados escogidos por una parte de la población que centró sus esperanzas en ellos en la búsqueda de soluciones a los problemas de las comunidades y por el contrario llegaron a los puestos gubernamentales para delinquir, arropados con las mantas, caretas y disfrazadas algunas de ellas de «negritas» aparentando ser gente del pueblo, pero que a la larga a muchas de estas máscaras se le hacen agujeros, algunas muy temprano, y otras que con el tiempo terminan delatando a quien las usa como las de los últimos alcaldes y diputados que hoy están tras las rejas.

Es posible que sigan cayendo antifaces antes de que llegue la octavita.