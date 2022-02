Hoy conmemoramos el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer Infantil

febrero 15, 2022 - 11:08 am

El Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil tiene como objetivo, a nivel mundial, sensibilizar y concienciar sobre los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Así como también mostrar la importancia de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

Han pasado 15 desde que en Luxemburgo se declarara el 15 de febrero como la fecha Mundial de la lucha contra este mal.

En Venezuela, la Fundación Amigos del Niño con cáncer, con más de 25 años de trayectoria, señala que la leucemia es el tipo de cáncer más común en los niños atendidos por esa institución, según el balance del 2011. La institución se unió a los eventos de Confederación Internacional de Padres de Niños con Cáncer incentiva en los países miembros. Es una enfermedad real, que existe, pero que afortunadamente, diagnosticada a tiempo puede superarse hasta en el 80% de los casos.

El cáncer infantil es cualquiera de varias formas de cáncer que afecta a los pacientes en edad pediátrica, afectando a distintas partes del cuerpo, y con tratamientos y tasas de curación diferentes. En países desarrollados como los Estados Unidos y España, cerca de 14 de cada 100 mil niños tiene una forma de cáncer.

Las estadísticas demuestran que cada año más de 160.000 niños son diagnosticados con cáncer en el mundo. El 80 % de los pacientes infantiles viven en países en desarrollo.

¿Existe un remedio para curarlo o prevenirlo?

No existe una receta ni una fórmula que garantice a una persona que jamás padecerá un cáncer. Si así fuera, ya no existirían casos de cáncer en el mundo. El hecho de no conocer las causas del cáncer en la infancia convierte la prevención en algo difícil de realizar. Lo que sí existen son estudios que demuestran que el consumo de ciertos alimentos puede disminuir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer.

Algunas recomendaciones son:

*Adoptar un estilo de vida sano para mantener y disfrutar de una buena salud. Evitar ambientes cargados de humo y contaminación.

*Comer frutas y verduras todos los días. Están cargadas de vitaminas, antioxidantes y fibra para prolongar la buena salud de las células.

*Evitar el consumo de alimentos fritos o asados a la parrilla. El alimento está en contacto directo con ella, por lo que se queman produciendo benzopirenos, una sustancia cancerígena.

*Ingerir suplementos de vitaminas no reduce el riesgo de padecer un cáncer

* Combate la obesidad. Las personas con sobrepeso tienen un riesgo más elevado de padecer tumores de mama, colon, endometrio y recto.

Existen diferentes señales o síntomas que pueden hacer sospechar que el niño padece cáncer. La detección de alguna alteración suele estar localizada en el cuello o en el abdomen de los niños. Aunque hay distintos tipos de cáncer, al menos el 85 por ciento de todos los cánceres infantiles presentan síntomas parecidos. Los más significativos son los siguientes:

– Anemia acompañada de sangrados y exceso de hematomas (moretones)

– Dolores de cabeza acompañados por alteraciones del sueño o del comportamiento y conducta

– Fiebre prolongada y sin causa aparente

– Dolor de cabeza persistente, acompañado de vómitos nocturnos

– Hinchazón y masa abdominal anormal

– Fatiga, pérdida de peso, palidez

– Ganglios linfáticos inflamados

– Infecciones frecuentes

Noticias al Día