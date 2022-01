Zidane sería el entrenador del PSG a final de temporada

enero 8, 2022 - 10:38 am

El comunicador Daniel Riolo informó en el programa After Food que el director técnico francés, Zinedine Zidane, estaría tomando el banquillo del PSG a final de temporada.

Pese a seguir puntero del torneo local y clasificar a la siguiente ronda de la Champions, cuadro de Messi, Mbappé, Neymar y compañía, ha tenido algunos resultados muy sorpresivos y rendimientos no esperados en los que va de temporada.

El argentino Mauricio Pochettino estaría saliendo del club francés, para que llegara el ex técnico de Real Madrid, que lleva un año sin dirigir tras finalizar su vinculo con el equipo merengue.

«Sabemos que Zizou es de Marsella, conocemos la rivalidad entre Marsella y París. Después, hay que ver si da prioridad a la parte profesional. Sólo el tiempo lo dirá. ¿Zidane en el PSG? Para ser honesto, no he hablado con él al respecto. Sabemos que ha habido rumores en los periódicos. Pero lo cierto es que Zizou ha decidido tomarse un año sabático por completo. (…) Me habló de su decisión de tomarse un descanso completo. Como siempre, apoyo sus decisiones. Es el entrenador, es el que asume la responsabilidad, es el que tiene que vivir todos estos momentos con la prensa, los medios, los jugadores… Me lo dijo unos meses antes del final de la temporada pasada», reconoció Bettoni en BeIN Sports.

Riolo también ha reconocido que no se puede descartar que Zizou entrene a Kylian Mbappé, por lo que no ha cerrado definitivamente la posibilidad de que el de Bondy renueve. «Zidane será entrenador del PSG a más tardar en junio«.

El PSG no ha iniciado ningún trámite para destituir a Pochettino. El argentino seguirá, como mínimo, hasta junio en el club y, aunque la relación con Leonardo no es buena, su traspaso frustrado al United no ha alterado, por el momento, los planes de la dirección deportiva. El objetivo, según informó Le Parisien hace un mes, es que Zidane llegue en junio, aunque tanto Leonardo como el PSG han negado cualquier acercamiento al entorno del marsellés en público.

