Yulimar Rojas reveló el nombre de la chica que le robó el corazón (Fotos)

enero 10, 2022 - 3:54 pm

La medallista olímpica y reina del atletismo en Venezuela, Yulimar Rojas, celebró este domingo 9 de enero su segundo aniversario con su novia.

Rojas, de 26 años, mostró por primera vez a su pareja en su cuenta de Instagram por medio de sus historias. Dos años, mi amor», expresó la caraqueña criada en Puerto La Cruz.

«Sé feliz y abraza mucho», agregó la ganadora de la medalla de oro en salto triple en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 tras difundir tres fotografías junto a su media naranja.

Yulimar Rojas mencionó a su querida novia en las fotos, por lo tanto se develó que Kenverlin es el nombre de la chica que robó el corazón de la campeona venezolana.

El pasado 8 de noviembre, Yulimar Rojas también habló de su relación y manifestó que es importante sentirse amada y respetada. «Sigo viviendo mi experiencia de tener una bella persona que me quiere, me cuida y me respeta», dijo en una entrevista con la animadora Maite Delgado.

Puedes leer: Yulimar Rojas y Lisbeli Vera pusieron en alto a Venezuela en el 2021

En esa oportunidad, Rojas también confesó que le gustaría ser madre: «Yo soy una mujer soñadora, uno de mis sueños es ser madre, tener una familia, brindarle mucho cariño a mis hijos».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Agencias