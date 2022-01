Wilfredo Romero ganó el Mánager del Año de la LVBP

enero 7, 2022 - 1:38 pm

Wilfredo Romero se estrenó como piloto de Navegantes del Magallanes obteniendo el mejor récord de la temporada 2021-2022, con 32-17. Además, fue el único en alcanzar las tres decenas de victorias y el primero en clasificar a la postemporada.

Esas fueron razones suficientes para que 42 de los 50 votantes de Los Grandes de la LVBP le dieran su voto al primer lugar para el Premio Alfonso “Chico” Carrasquel al Mánager del Año, galardón que obtuvo de manera categórica con 132 puntos, más del triple que su escolta, José Alguacil, de Leones del Caracas (43), y muy por encima de los 15 que sacó Carlos Mendoza, de Cardenales de Lara.

Mike Rojas, de Caribes de Anzoátegui, y David Davalillo, de Bravos de Margarita, también fueron considerados por los electores de los premios organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, y avalados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Romero condujo a la nave a una racha de 11 triunfos al hilo en noviembre para capturar un primer lugar que no soltaron durante el resto de la ronda eliminatoria. “Recibir la noticia de este premio es sumamente gratificante, con toda humildad lo recibo”, dijo Romero. “Realmente no pensé que podía caer en mi persona. Estaba Carlos Mendoza, José Alguacil, Mike Álvarez… Me siento dichoso de haber recibido este premio”.

¡NUESTRO MANAGER DEL AÑO! 🙌💪 Wilfredo Romero fue designado con el premio Alfonso "Chico" Carrasquel como Manager del Año de la zafra 2021-2022 de la @LVBP_Oficial Recibió 42 de 50 votos para el primer lugar, sumando 132 puntos. José Alguacil le siguió con 43 unidades. pic.twitter.com/VsXIcwhPXh — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) January 7, 2022

En su estreno como estratega en la pelota venezolana, el aragüeño se llevó un honor que no es nuevo en su carrera, luego de ser elegido Mánager del Año en la Liga Mexicana de Béisbol, en las temporadas de 2015 y 2016, y también en 2017 en la Liga Mexicana del Pacífico.

Romero, de 47 años de edad, es el cuarto dirigente de la nave turca en llevarse esta distinción, uniéndose a Alfredo Pedrique (2005-2006), Carlos García (2009-2010) y Luis Dorante (2018-2019).

