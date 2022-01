Virginia Giuffre sobre el príncipe Andrés: «Los ricos no están por encima de la ley»

enero 14, 2022 - 5:32 pm

Virginia Giuffre, la presunta víctima de abusos sexuales por parte del príncipe Andrés de Inglaterra, salió de su silencio de los últimos meses al escribir en su cuenta de Twitter que se felicita por la decisión del juez Lewis Kaplan de seguir adelante con el caso contra el hijo de la reina Isabel II.

Desde Australia, donde reside hace años, Giuffre dijo que no pretende sino «buscar justicia contra aquellos que me lastimaron, y tantos otros».

«Mi propósito siempre ha sido mostrar que los ricos y los poderosos no están por encima de la ley y deben rendir cuentas (de sus actos)», dice en una serie de tuits.

Además de mostrar su agradecimiento a su «extraordinario equipo legal» (encabezado por el prestigioso letrado David Boies), dice que se siente acompañada: «No ando este camino sola, sino al lado de otros incontables supervivientes de abuso y tráfico sexual».

Giuffre se presenta en su cuenta como «fundadora» de una ONG llamada «Soar» (siglas en inglés por «levanta tu voz, actúa, reclama») que dice «abogar por las víctimas de la trata».

La mujer, que hoy tiene 38 años, sostiene que el príncipe Andrés abusó de ella cuando tenía 17 al menos en tres ocasiones, en distintas viviendas que el magnate Jeffrey Epstein (quien se suicidó antes de ser juzgado) puso a disposición de su amigo el príncipe.

I’m pleased with Judge Kaplan’s ruling yesterday that allows my case against Prince Andrew to go forward. I’m glad I will have the chance to continue to expose the truth & I am deeply grateful to my extraordinary legal team. 1/3

Their determination helps me seek justice from those who hurt me and so many others. My goal has always been to show that the rich and powerful are not above the law & must be held accountable. 2/3

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) January 14, 2022