Venezuela logra posición histórica en el ranking de la WBSC

enero 21, 2022 - 3:43 pm

La selección venezolana de béisbol se ubica en el sexto lugar en el ranking mundial de la WBSC, siendo el tercer mejor elenco en el continente americano.

En el 2021 se logró llegar al juego por las medallas en todos los torneos que disputó Venezuela, alcanzando preseas en todos menos uno, incluyendo el campeonato de la categoría Sub23 en México.

El femenino también busca alcanzar los mejores puestos de su historia, por ahora el ranking las ubica quintas, su máximo puesto ha sido cuarto, están determinadas a volver a ese puesto y si es posible superarlo, este mismo año.

La histórica actuación de la selección en 2021 permite hoy afirmar que es el sexto mejor equipo del mundo, detrás de potencias como Japón, China Taipei, Corea y Estados Unidos, además de México. Lo que convierte a Venezuela en el tercer mejor equipo del continente americano en el ranking mundial de la WBSC.

Se seguirá el camino en 2022 y el equipo de FEVEBEISBOL está decidido a que el Team Beisbol Venezuela alcance las primeras tres posiciones, es el sueño de todos ver a nuestra selección en lo más alto.

Por su parte el femenino lejos de quedarse atrás, disfruta de estar un puesto por encima del masculino, solamente por debajo de Japón, China Taipei, Canadá y Estados Unidos, esperando que en los próximos torneos pueda alcanzar los primeros tres puestos y en algún momento también, el sitial más alto.

New WBSC Baseball World Rankings!!! Japan remains No. 1, Chinese Taipei rises to No. 2 🌏⚾️

📰PRESS RELEASE: https://t.co/LJc3vqCBlR #WorldRankings #GlobalGame #Baseball pic.twitter.com/LXUtJP0AqS

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) January 20, 2022