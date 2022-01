Venezolana Paola Pérez gana medalla de oro en competencia de natación en Chile

enero 16, 2022 - 10:15 am

Este 15 de enero, la atleta olímpica Paola Pérez, oriunda del estado Táchira, participó en el Ultra Maratón Toltén, en Toltén, Chile, en la categoría de 21 kilómetros de aguas abiertas. Luego de 3 horas y 40 minutos de nado, la venezolana se alzó con la medalla de oro. Esta competencia se desarrolló en medio de la alerta de tsunami en Chile.

“Quedé de primera en la categoría de mujeres. Por ahora no hay nada de aguas abiertas porque la Federación Internacional de Natación no ha sacado su calendario. Me siento feliz porque logré llegar. No es una competencia para la que me preparé específicamente, sino que forma parte de mi preparación para Paris 2024. Estoy muy emocionada y feliz”, dijo Paola Pérez a El Pitazo vía telefónica.

Esta es la primera competencia internacional de la atleta este año y luego de haber participado en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tras no haber tenido los resultados esperados en ese momento, aseguró que seguiría preparándose y buscando los recursos necesarios para dejar el nombre de Venezuela en alto.

“Estoy en mi mejor condición física, mental y espiritual, rumbo a los retos del camino a Paris 2024. Su amor y apoyo es fundamental para mí. Cualquier persona, marca o empresa que pueda apoyarme será de gran ayuda para lograr los objetivos y dale a Venezuela las alegrías que se merece, porque donde yo esté en el podio, ahí estará Venezuela con mucho orgullo”, dijo Pérez.

La venezolana, radicada en Santiago de Chile, debió pasar distintas circunstancias antes de llegar a Tokio, pues no contaba con los recursos económicos ni pudo tener la preparación necesaria que requería una competencia como los Juegos Olímpicos. Sin embargo, actualmente entrena día a día y busca publicidad, patrocinantes y apoyos, que le permitan continuar toda la preparación física, mental y deportiva necesaria.

