Valentino Rossi correrá el GT World Challenge Europe de autos

El piloto italiano Valentino Rossi, de 42 años y nueve veces campeón del mundo de motos, disputará el campeonato de automovilismo GT World Challenge Europe con el equipo belga Team WRT al volante de un Audi R8 LMS.

«Todo el mundo sabe que siempre he sido un gran aficionado a los coches y que siempre me ha interesado una carrera sobre cuatro ruedas una vez acabase en MotoGP», declaró Rossi en un comunicado difundido por la escudería. «Siempre me ha interesado correr en una carrera sobre cuatro ruedas una vez acabase en MotoGP»

Con el icónico #46 que hizo famoso en las carreras de motos, el italiano competirá por los honores generales tanto en la Copa de resistencia como en la Copa Sprint junto a los pilotos oficiales de Audi Sport. El calendario de Sprint incluye un evento de regreso a casa en Misano (1-3 de julio), mientras que el itinerario de la Copa de Resistencia presenta otra ronda italiana en Imola (1-3 de abril), así como un intento inaugural en la marquesina TotalEnergies 24 Hours of Spa (28- 31 de julio).

Al unirse al Team WRT, Rossi se ha alineado con la operación más exitosa en la historia de Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. El equipo Audi ha acumulado 28 títulos generales de equipos y pilotos sin precedentes desde 2011, incluidos cinco de los seis posibles el último período. El equipo belga ha sido particularmente dominante en la Copa Sprint y también es un contendiente perenne para la victoria en TotalEnergies 24 Hours of Spa.

Aunque 2022 representa un nuevo comienzo en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, Rossi no es un recién llegado a la serie, ya que disputó un par de carreras de resistencia en Monza y Nürburgring durante la temporada 2012. Comenzará su último esfuerzo uniéndose al Team WRT en los días de prueba oficiales en el Circuito Paul Ricard los días 7 y 8 de marzo. La temporada de la Copa de Resistencia comienza en Imola, mientras que el calendario de la Copa Sprint comienza en Brands Hatch el 30 de abril/1 de mayo.

