Una sobrina de George Floyd recibió un disparo mientras dormía tras un tiroteo

enero 6, 2022 - 12:24 pm

La sobrina de cuatro años de George Floyd, el afroamericano asesinado en mayo de 2020 por un agente de Policía en Minneapollis, fue herida de gravedad en un tiroteo en el apartamento en Houston en el que se encontraba el sábado pasado, se informó el miércoles.

La niña, Arianna Delane, resultó herida cuando dormía en un apartamento de Houston junto con otro menor y cuatro adultos, según se supo este miércoles.

El padre de Arianna, Derrick Delane, declaró a la televisión KTRK-TV que su hija despertó y le dijo que había sido herida. Fue entonces cuando vio la sangre y se dio cuenta de que le habían disparado.

Un amigo de la familia declaró a la cadena de televisión local KHOU que Arianna sufre perforación de pulmón, perforación del hígado y la rotura de tres costillas.

Houston police are investigating a New Year's Day shooting that wounded a 4-year-old girl, identified by her family as Arianna Delane, a niece of George Floyd. https://t.co/1HXvjSMtPH

— ABC News (@ABC) January 5, 2022