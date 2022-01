Una cantante antivacunas murió tras contraer covid-19 a propósito (+Detalles)

enero 19, 2022 - 7:27 am

Hana Horká anhelaba asistir a actividades culturales, restringidas en su país para ciudadanos vacunados, pero quería evitar como fuera la vacuna contra el covid-19.

La cantante de folk checa, de 57 años, murió el pasado domingo después de contraer deliberadamente el virus en su afán por evitar la vacunación, según informó Radio Prague International, el servicio público de radiodifusión internacional de República Checa.

Dos días antes de su muerte había publicado en su cuenta de Facebook un post en el que compartió que portaba el virus.

El texto estaba adornado con algunos emoticones de animales, caras sonrientes y soles, lo que da a entender que la mujer creía que su covid sería una anécdota más que una tragedia.

«Sobreviví a delta», escribió, describiendo la experiencia como «colorida». Posteriormente, hizo una corta lista de cosas que podría hacer sin tener que conseguir un carnet de vacunación, un requisito actualmente en su país.

«Habrá teatro, sauna, concierto y un viaje urgente al mar», expresó Horká.

Según el medio checo, Jan Rek, hijo de la cantante, reaccionó con furia e indignación contra algunas personalidades antivacunas checas en sus redes sociales, culpándolos de la muerte de su madre.

Hana Horká era la vocalista de Asonance, una de las bandas de folk más antiguas de República Checa.

Rek y su padre, ambos vacunados, se infectaron con covid durante la Navidad. Y ella, en lugar de mantenerse

alejada, estrechó intencionadamente el contacto con ellos, narró su hijo en una entrevista para el medio iRozhlas.cz.

«Ella se lo buscó. Se suponía que debía mantenerse alejada de nosotros, pero decidió quedarse en casa con nosotros, prefiriendo contagiarse de la enfermedad antes que vacunarse», dijo Rek.

«Es triste que mi mamá confiara más en extraños que en su propia familia», enfatizó.

