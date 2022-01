¿Un zombi? Video del hombre que resucitó en la morgue

enero 26, 2022 - 12:00 pm

El video del hombre que resucitó en una morgue de Rusia comenzó a viralizarse en las redes sociales y con esto el debate sobre si es verdad o no.

La cámara de seguridad de la morgue tiene marcada la fecha de este 24 de enero del 2022 y en el video se pueden observar dos cadáveres tapados en las camillas de la morgue de Tver en Rusia.

A medida que avanza el clip la sábana del de la derecha se empieza a mover y de repente deja caer un brazo. El supuesto cadáver debajo de la sábana la levanta y se descubre como puede, dando claros indicios de que no tiene mucha fuerza.

El hombre, completamente desnudo, se levanta, sin dejar de agarrarse para mantener el equilibrio. Como la ‘resurrección de un cadáver’ ha sido denominada, aunque en realidad el hombre está vivo, por lo que ni es un cadáver ni revive, y ha generado un debate grande en redes mientras otros de una forma más que unánime aseguran que se trata de un montaje.

Este no sería el primer caso de una persona que se despierta en una mesa de la morgue tras ser declarado muerto, lo que los internautas sostienen es que podría ser un vídeo grabado para una campaña publicitaria o, simplemente, para hacerse viral.

Russia 🇷🇺

A video has appeared on the Internet, allegedly from the Tver city morgue. There are no details yet, but it could be a hoax or a publicity stunt. pic.twitter.com/OcOnMyMvnD

— Abdías Arlet (@AbdiasArlet) January 25, 2022