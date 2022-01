Un rapero mató a su novia y luego se quitó la vida en EE.UU.

enero 5, 2022 - 9:47 pm

Un rapero estadounidense disparó y mató a su pareja antes de suicidarse en una casa, en la localidad de Temple City, (California, EE.UU.), donde también se encontraban los tres hijos de la mujer.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, las autoridades respondieron a una llamada en relación con un posible acto de violencia doméstica alrededor de las 7:14 de la mañana en el día de Año Nuevo. Cuando llegaron, encontraron los cuerpos del músico, ‘J $tash’, cuyo nombre real es Justin Joseph, y de Jeanette Gallegos.

Al parecer, Joseph, de 28 años, disparó varias veces contra Gallegos, de 27, antes de apuntar el arma hacia sí mismo. «La víctima femenina sufrió múltiples heridas de bala, mientras que la víctima masculina sufrió una herida de bala aparentemente autoinfligida», señalaron las autoridades.

El tiroteo se produjo mientras los tres menores de 7, 9 y 11 años, hijos únicamente de Gallegos, escucharon los disparos en el interior de la vivienda. Según las investigaciones preliminares, la mujer mantenía una relación con el rapero durante un año.

El teniente Derrick Alfred dijo a The Sun que la pareja había discutido sobre su relación antes de que ‘J $tash’ llevara a Gallegos al dormitorio principal y cerrara la puerta con llave, minutos después los niños oyeron disparos y llamaron a su abuela, que les dijo que llamaran a la policía.

Cuando los agentes llegaron a la casa, entraron por la fuerza en el dormitorio principal, donde «encontraron a la víctima y a su novio ‘J $tash’ en el suelo» y los menores fueron sacados de la casa ilesos.

Según los oficiales, ya se han programado las autopsias de la pareja, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar los motivos que provocaron el tiroteo.

Por su parte, la hermana de Gallegos, Erika Chavez, ha creado una colecta de fondos en la página de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos del funeral.

