Un hombre armado toma varios rehenes en una sinagoga de Texas (+Videos)

enero 15, 2022 - 3:55 pm

La Policía de la ciudad de Colleyville comunicó que está llevando a cabo operaciones cerca del edificio.

Un hombre armado tomó este sábado rehenes en una sinagoga de la ciudad de texana de Colleyville durante un servicio en ‘livestream’, informan medios locales.

Por su parte, la Policía de Colleyville comunicó que su unidad SWAT está llevando a cabo operaciones cerca del edificio y pidió a los residentes que eviten la zona.

En un video, transmitido en directo en Facebook, se puede escuchar a un individuo enfadado despotricando, a veces hablando de religión, mencionando repetidamente a su hermana y al islam. «Si alguien intenta entrar en este edificio, les digo […] todos morirán», dijo, según se escucha en ‘livestream’.

Sin embargo, las imágenes no muestran lo que está ocurriendo en el edificio y se desconoce cuántas personas hay en la sinagoga.

Facebook acaba de cortar la transmisión. Las últimas palabras escuchadas del hombre fueron: «Voy a morir».

The services were being livestreamed, and (for now) you can hear the gunman negotiating with police. https://t.co/v7ohtMvPAW — Adir Krafman (@adirkrafman) January 15, 2022

UPDATE 1/15/22, 1:20 PM The situation at the 6100 block of Pleasant Run Road posted about earlier remains ongoing. We ask that you continue to avoid the area. We will continue to provide updates via social media. — Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022

#BREAKING: The Colleyville Police Department is working a SWAT situation at the Congregation Beth Israel synagogue near Dallas-Fort Worth. A man could be heard angrily yelling in a live stream that was started during this morning's worship. https://t.co/8HV89UHwxJ — KXAN News (@KXAN_News) January 15, 2022

RT

En desarrollo…