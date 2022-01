«Tengo un cu… divino, por eso lo muestro»: Presentadora colombiana ante críticas por subida de peso (+FOTOS)

enero 14, 2022 - 5:58 pm

Este jueves, el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, publicó una corta entrevista que le hizo a la presentadora, Sara Uribe, en medio de un evento de una marca de maquillaje.

Durante el diálogo, la periodista del programa de chismes le preguntó a la modelo paisa cómo estaba llevando las críticas que aparentemente le han llegado porque “subió” de peso.

“A mi me encanta. Tengo un cu… divino, por eso lo muestro. Llegué a mi peso ideal, yo siempre he sido de piernas grandes, de nalga grande. Me encantan los bracitos otra vez rellenos, que mis ‘bubis’ se vean grandes, me encanta estar así”, respondió tajantemente Sara Uribe.

Luego, le preguntaron sobre algunas personas que dicen en redes sociales que no ha superado a Fredy Guarín porque a veces publica cosas sobre él y lo apoya.

La antioqueña dejó claro a todos los televidentes que tiene una buena relación con el exfutbolista y ahora empresario, principalmente, porque tienen un hijo en común.

“Va a ser una persona importante en mi vida. Ya lo que pasó, pasó, eso es pasado, pero es el papá de mi hijo y siempre vamos a ser una familia, un equipo”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Uribe (@sara_uribe)

Por último, le cuestionaron cómo está su corazón y si está saliendo con el futbolista español Édgar Méndez, con el que ha coqueteado abiertamente por redes sociales.

Sara Uribe dijo que no está saliendo con Méndez, pero que su corazón próximamente podría ser de él. “Estoy feliz y tranquila, esperando el momento adecuado. La persona que llegue se la va a jugar toda por mí”, finalizó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Pulzo