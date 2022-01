Tailandia declara estado de emergencia por derrame petrolero en zona costera

enero 30, 2022 - 12:38 pm

El gobernador de la provincia oriental tailandesa de Rayong, Channa Iamsaeng, ha declarado este sábado el estado de emergencia en la zona costera de la playa de Mae Ramphueng por el derrame de entre 20 y 50 toneladas de petróleo en el golfo de Tailandia, prohibiendo cualquier actividad turística en el lugar, informa AP.

El vertido, ocurrido este martes, fue provocado por una fuga en una manguera submarina operada por la empresa tailandesa Star Petroleum Refining Co., que se empleaba para cargar buques cisterna en un punto de amarre en alta mar.

La compañía petrolera confirmó que la fuga se detuvo en cuestión de horas, sin embargo, en la mañana del sábado, la mancha de petróleo empezó a permearse en la citada playa, lo que provocó el cierre de restaurantes y tiendas que se encuentran ubicadas en la región.

📸| A state of emergency was declared in Rayong province after the crude oil leaked from a maritime anchorage station in #Thailand reached the beaches in the east of the country. pic.twitter.com/CTBvZXM0sC — EHA News (@eha_news) January 30, 2022

Alrededor de 200 marinos de la Armada Real Tailandesa, así como 150 trabajadores de Star Petroleum, realizaron las tareas de limpieza correspondientes, mediante la utilización de equipos destinados a la absorción y desnatado del petróleo, así como el uso de retroexcavadoras.

Actualmente, como parte de las medidas de saneamiento, se están utilizando aeronaves, las cuales arrojan químicos para la dispersión del petróleo, además de emplear barreras flotantes.

Earlier today in Rayong, an oil spill reaches the shore. #thailand pic.twitter.com/HLk5VBc5Ga — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 29, 2022

Este desastre ecológico viene afectar económicamente a la industria turística de la región, la cual ha estado sufriendo las medidas restrictivas provocadas por la pandemia de coronavirus, reduciendo el flujo de visitantes a la zona. Las actividades pesqueras también se han visto afectadas por la contaminación marítima.

Existe cierta preocupación de que la mancha de petróleo restante en el golfo de Tailandia pueda afectar a la isla turista de Koh Samet, ubicada en la provincia de Rayong.

#UPDATE : Thailand mobilised its navy and other agencies on Wednesday to contain an oil spill after an estimated 160,000 litres leaked from an undersea pipeline about 20 km off its industrialised eastern seaboard #Thailand #น้ํามันรั่วมาบตาพุด #OILSpill #CrudeOil pic.twitter.com/8dGd3fBJsM — Asia News (@asianewsteam) January 26, 2022

RT