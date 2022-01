SVI: «Los centros de salud no tienen cómo realizar PCR»

enero 15, 2022 - 12:55 pm

Patricia Valenzuela, integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVInfectología), manifestó que en diciembre «sabíamos que más del 80% de los casos iban a ser por ómicron en el mundo y Venezuela no iba a escapar porque este virus es dos o tres veces más contagiosa que la Delta».

Precisó que siguen insistiendo «en no bajar la guardia, mantener los protocolos y reforzar la vacunación» contra la Covid-19.

Dijo que hay que entender que la pandemia sigue y que puede seguir por uno o dos años más, «además, que los porcentajes de vacunación son bajos y debemos seguir insistiendo en inmunizar más».

«Nuestros hospitales siguen estando igual que haces dos años con déficit, cortes eléctricos, sin agua y falta de abastecimiento de insumos de bioseguridad, el déficit es del 52%, se están usando más equipos por el ritmo y aumento de los casos», explicó.

Expresó que la capacidad de diagnóstico «es baja», dado que «los centros de salud no tienen cómo realizar PCR, si no se hacen pruebas no tienes claro lo que está pasando».

«El mecanismo de transmisión de la variante ómicron es igual al resto de las variantes y aparece entre tercer y quinto día de exposición», advirtió.

Manifestó en una entrevista a Unión Radio que las personas pueden «presentar los síntomas del virus como fiebre, dolores musculares, dolor de garganta y puede causar diarrea».

