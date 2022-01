Suns vapuleó 135-108 a Pistons en la NBA (Video)

enero 17, 2022 - 12:40 pm

Devin Booker anotó 30 puntos y JaVale McGee agregó 20 para que los Suns de Phoenix superaran el domingo por 135-108 a los Pistons de Detroit.

Cameron Payne agregó 19 unidades para Phoenix, que ha ganado seis de siete encuentros. Los Suns contaron con seis jugadores en dobles dígitos.

El novato de los Pistons Cade Cunningham terminó con 21 tantos antes de salir expulsado en el tercer periodo. Cory Joseph también tuvo 21 con Detroit, que tiene marca de 5-4 en 2022 tras terminar 2021 con 18 derrotas en 19 partidos.

El conjunto de Arizona mostró una excelente versión en ataque a partir de un gran movimiento de balón (30 asistencias) que derivó en buenos tiros; los dirigidos por Monty Williams terminaron con un altísimo 58,6% de efectividad de cancha y un 40,7% en triples.

Los Suns (33-9) se afirman en la cima de la Conferencia Oeste con dos juegos de diferencia sobre los Warriors. Detroit (10-32), por su parte, está anteúltimo en el Este.

