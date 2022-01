Súbele gordo: El humor ha sido importante en tiempos de pandemia

Su don de hacer humor es solo comparable con su espiritualidad y humildad, por esa razón, desde hace unos cinco años ha ido ganando terreno y seguidores en las redes sociales.

En una primera etapa, su grito de guerra fue “Diosito dame el poder”, el cual surgió en momentos que Venezuela estaba pasando por momentos muy difíciles.

Luego interactuó con un cantante de música urbana que usaba mucho la palabra súbele, con la cual se empezó a identificar y de allí la adoptó.

Ahora la gente en la calle o a través de las redes sociales lo asocian con el que se convirtió en su segundo grito de guerra. Es a través de este, con el que cada día aumenta su público en las diferentes plataformas digitales.

González contó en entrevista en la cuenta de Instagram @unanocheconlas3 que, en sus inicios, sus amistades le recomendaron seguir produciendo contenido. Así surgieron muchos más videos que recreaban situaciones cotidianas y a la gente le gustó.

Considera que todo lo que vive, haciendo reír a la gente, es una bendición de Dios y La Chinita. Además, se ha vuelto su modo de vida y misión.

“A mí me alimenta mucho cuando una persona me da las gracias porque los hice reír, yo siempre había querido hacer algo por la gente y papá Dios me puso esto en el camino”.

También relató que hacer videos no es tarea fácil y la pandemia también le afectó, sin embargo, también fue el detonante para que muchas personas empezaran a explotar su talento en las redes, lo que considera positivo.

Para el creador de esta marca en redes sociales, Súbele gordo se ha convertido en un canal para todas las edades y clases sociales.

Su proyecto personal involucra a toda su familia y sus primeros videos virales fueron protagonizados junto a su mamá y su hija.

*Dubraska Bento*

*CNP: 11.296*