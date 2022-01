Spotify pierde más de $2 mil millones después de eliminar la música de Neil Young de la plataforma

enero 30, 2022 - 10:06 am

La compañía podría enfrentar mayores pérdidas tras el boicot iniciado en su contra por algunos usuarios de redes sociales.

Desde que el músico y compositor canadiense Neil Young retirara su música de Spotify, el valor de mercado de la compañía ha disminuido en los últimos días más de 2.000 millones de dólares y sus acciones han caído más de un 12 %.

El músico retiró sus obras de la plataforma este miércoles, después de asegurar que no quería compartirla con el presentador Joe Rogan, que en su podcast se ha posicionado en contra de las vacunas contra el covid-19. De manera similar, su compatriota y también cantante Joni Mitchell decidió también retirarse de Spotify, señalando las «mentiras» transmitidas por el servicio de ‘streaming’ sobre la pandemia.

El programa de Rogan, que firmó un contrato de distribución exclusiva con Spotify estimado en más de 100 millones de dólares, fue el podcast con mayor audiencia en la plataforma durante 2021. No obstante, la controversia surgida entre el artista y el locutor ha causado eco entre los internautas que, a través de las etiquetas #CancelaSpotify, #EliminaSpotify y #ByeSpotify, han llamado a boicotear a la firma, lo que podría traer mayores pérdidas.

Esta situación ha sido aprovechada por Apple Music, que ahora está cortejando a Young y a sus seguidores, enviando tuits, listas de reproducción e incluso notificaciones con temas del artista de manera poco sutil. Incluso ha colocado una lista de reproducción de la música de Young al frente de su sección ‘Buscar’ bajo el título ‘We Love Neil’ (amamos a Neil).

The home of Neil Young.

Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi

— Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022