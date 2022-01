“Soy muy entregada”: periodista de Caracol TV, ante señalamiento por osadas fotos

enero 14, 2022 - 5:34 pm

La reportera emitió varias fotografías suyas en las playas de San Andrés, donde posó con distintos trajes de baño que dejaron apreciar sus curvas y atributos físicos como nunca antes se había visto, pues en la pantalla suele aparecer en otra faceta.

Fue por ello que un hombre en Twitter le escribió que gracias a esas publicaciones iba a perder su puesto en el medio de comunicación.

“Ahora te dejarán sin trabajo”, consignó el tuitero.

Sin embargo, la periodista no se quedó callada y reaccionó de inmediato explicando que su labor profesional no tiene nada que ver con su vida personal y aclarando que siempre da lo mejor de sí para la empresa a la que pertenece, por lo que no habría motivo para tal aseveración.

“¿Y por qué?, si yo hago mi trabajo de la mejor manera y soy muy entregada a mi profesión”, contestó tajantemente por la misma vía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULLIETH CANO (@julliethcano)

De hecho, varios de sus seguidores la respaldaron y reconocieron su profesionalismo con palabras de elogio como: “Eres la mejor haciendo ese trabajo”.

Y fiel muestra de la calidad profesional de Cano se pudo constatar recientemente, cuando reportó en vivo para Blu Radio y Noticias Caracol el atentado que dejó 2 policías muertos junto al aeropuerto de Cúcuta.

En esa oportunidad no ocultó sus lágrimas y a pesar del evidente dolor que sentía por lo que estaba presenciando, fue capaz de informar en directo.

El valor de su labor informativa fue tal que varios medios destacaron y exaltaron su capacidad frente a cámara y micrófonos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULLIETH CANO (@julliethcano)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULLIETH CANO (@julliethcano)

Pulzo