Sergio Garrido: «Maduro se comprometió a no despojar de sus competencias al gobierno regional»

enero 15, 2022 - 3:40 pm

El gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, reveló que, tras el encuentro sostenido el jueves 13 de enero, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a no despojar de sus competencias al gobierno regional luego del triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el pasado 9 de enero.

Durante una conversación con el periodista Vladimir Villegas, Garrido expresó que espera que el mandatario nacional cumpla con su palabra, al tiempo, pidió «sensatez» a quienes lo han criticado por reunirse con el presidente Maduro y aseguró que la confrontación «no da frutos».

«El compromiso que asumió el presidente Maduro es que no nos van a quitar ningunas competencias, incluso dio la orden de que no nos quitaran, sino que nos devolvieran. Nosotros confiamos en la buena fe. Hay que esperar, y si en nombre de dios se da, así será, y si no, lo diremos, que no cumplió», manifestó.

«Ojalá cumpla su promesa y su palabra empeñada con los barineses y que no nos quiten las competencias que tenemos de algunas instituciones del estado, no para beneficiar a Sergio Garrido, sino para beneficiar al pueblo de Barinas», expresó.

