“Sentí que se me bajó el mundo”: Diomedes Dionisio Díaz

enero 10, 2022 - 2:23 pm

La mañana del domingo, el cantante vallenato Diomedes Dionisio Díaz fue dado de alta del Hospital San Sebastián de Urabá de Necoclí, Antioquia, donde permanecía hospitalizado tras presentar complicaciones en su estado de salud.

El artista había sido ingresado de urgencia al centro asistencial la madrugada del domingo, luego de presentar problemas cardíacos al finalizar una presentación musical en el marco del Festival del Coco, preocupando a sus familiares, seguidores y equipo de trabajo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante envió un parte de tranquilidad a su fanaticada y relató los motivos por los que tuvo que acudir atención médica.

“Anoche estábamos en Necoclí en la plaza principal cantando, pero el calor y la emoción que siente uno como artista en la tarima no la medí. Veníamos de un largo viaje de carretera desde Valledupar a Necoclí y son 12 horas. Llegamos acá en la madrugada, a la 1:00 a.m., nos montamos a las 2:00 a.m. en la tarima y a las 4:00 a.m. me bajé y sentí que se me bajó el mundo, pero en el momento no era nada grave, pero cuando me subí al bus comencé a sudar demasiado y el corazón se me aceleró”, contó Diomedes Dionisio Díaz en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Gracias a Dios, a todos mis amigos y a mi familia musical que me trajeron al hospital San Sebastián de Urabá. Quiero agradecerles al cuerpo médico y a las enfermeras que trabajan aquí porque cuando me vieron se asustaron más que yo; me tomaron la presión, la tenía muy alta, el ritmo cardíaco era demasiado rápido y enseguida me dejaron en observación para unos análisis”.

Por último, hizo referencia a un comentario que leyó en las redes sociales, manifestando que todos somos vulnerables y una vez más agradeció a Dios por su recuperación.

“Quiero decirles que me gustó un comentario que vi ahorita: ‘Que soy persona natural’. Soy persona natural y común y corriente, todos somos vulnerables ante el poder de Dios, yo le pedí muchísimo y él me paró de aquí, gracias por preocuparse por mí”, concluyó.

Por su parte, en diálogo con EL PILÓN, su esposa Kenny Castro señaló que una vez dado de alta Diomedes Dionisio del hospital se trasladaron hacia la capital del Cesar, donde residen.

“Gracias a Dios está bien. Estuvo con la presión alta, con taquicardia desde las 4:30 a.m. en el hospital de Necoclí, pero para la gloria de Dios ya le dieron de alta y en estos momentos vamos saliendo del hospital para regresar a Valledupar”, dijo Castro.

Asimismo, señaló que el artista ahora deberá continuar con chequeos médicos para monitorear su corazón.

EL ARTISTA

Diomedes Dionisio Díaz tiene 41 años de edad, de los cuales, más de 20 se los ha dedicado a la música vallenata. Es hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz Maestre, de quien heredó su vena musical.

Ha grabado varias producciones musicales, entre las que se destacan las canciones como ‘Porque te amo’, ‘Oye mariposa’, ‘No aguanto’, ‘La gran verdad’, ‘Mi verdadero amor’ y ‘Si te vas, te vas’, junto a varios acordeoneros, entre ellos Rolando Ochoa, Franklin Vega, Víctor Campo y ‘Tavo’ García.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Pilón