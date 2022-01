Se salvó dos veces: Pilotó aterrizó de emergencia en Los Ángeles y lo hace sobre las vías del tren (+Video Impresionante)

enero 10, 2022 - 1:13 pm

Un piloto se salvó de morir trágicamente de milagro, luego que debiera aterrizar de emergencia en la ciudad de Los Ángeles, pero aunque la maniobra fue perfecta, el error fue aterrizar en las vías del tren justo cuando este medio de transporte, le tocaba pasar.La rápida acción policial logró el rescate este domingo del piloto de una aeronave tipo Cessna 172, que se estrelló en el suburbio de Pacoima tras realizar un aterrizaje de emergencia, segundos antes de que esta fuera arrollado por un tren, informa la cadena CBS.

De acuerdo a las autoridades locales, la avioneta perdió potencia minutos después de despegar de un aeropuerto en el Valle de San Fernando, obligando al piloto a realizar un aterrizaje forzoso alrededor de las 14:10 (hora local). No obstante, tras las maniobras, la aeronave terminó sobre las vías ferroviarias.

Para fortuna del capitán, como se observa en las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales, este pudo ser liberado de la cabina momentos antes de que el tren colisionara con la avioneta.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022