Se le encogió el pene por el covid-19, le dijeron los médicos

enero 14, 2022 - 12:03 pm

Un hombre en los Estados Unidos aseguró que su pene se encogió 1.5 pulgadas como resultado del daño vascular severo que sufrió después de contagiarse de COVID-19.

De acuerdo a una reseña del portal británico Daily Mail, los médicos le dijeron al hombre, de quien se hace reserva de su nombre, que la afección es irreversible.

La víctima, de unos 30 años de edad, dijo que ver su genital más pequeño ha afectado la confianza que tenía de sí mismo y sus habilidades en la cama.

El hombre dijo que contrajo el virus en julio del año pasado, pero después de ser dado de alta del hospital quedó con un extraño caso de disfunción eréctil.

Esta afección se solucionó con tratamiento a lo largo del tiempo, pero para su desdicha, descubrió que su pene se había contraído considerablemente.

“Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy por debajo del promedio”, expresó durante el podcast de consejos sexuales «How To Do It».

Sus médicos no le dan muchas esperanzas, le dijeron que esta condición probablemente sea permanente debido al daño vascular en su tejido eréctil. Un reciente estudio del University College London, que sometió a evaluación a 3,400 personas, descubrió que el pene acortado era un síntoma raro entre los 200 que desarrollaron un COVID-19 prolongado.

En tanto, otro estudio publicado en el World Journal of Men’s Health y realizado por la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, reveló que la disfunción generalizada de las células endoteliales por la infección por coronavirus puede contribuir a una disfunción eréctil significativa.

Prensa Libre