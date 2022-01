Se entregaron los premios de la LVBP de la temporada 2021-22

enero 13, 2022 - 1:00 pm

Los peloteros más destacados en la temporada 2021 fueron galardonados en “Los Grandes de la LVBP” el miércoles 13 de enero en Caracas

El mánager Wilfredo Romero como los jugadores Balbino Fuenmayor, Jackson Stephens, Bruce Rondón, Jermaine Palacios, Niuman Romero recibieron sus premios.

“Estar aquí para premiar a estos jugadores y al Mánager del Año es un triunfo significativo para la LVBP y para quienes empujan esta maquinaria hacia el mismo destino, con el único propósito de sacar adelante una temporada más”, dijo el periodista y locutor Alvis Cedeño, quien estuvo encargado de anunciar a los premiados y moderar el evento, con las palabras introductorias del Gerente General de la LVBP, Amador Montes, en representación de la Junta Directiva de la organización.

El José “Carrao” Bracho al Pitcher del Año abrió la ceremonia, cuyo ganador fue el estadounidense Jackson Stephens de los Cardenales de Lara. El serpentinero agradeció a través de un video por el apoyo que le ha brindado su familia, así como a sus compañeros de equipo, trainers y coaches. “Es un gran honor ganar el premio al Pitcher el Año en la liga venezolana, gracias por creer en mí. Es bueno salir a lanzar con esa confianza”, añadió.

Seguidamente, el relevista de los Navegantes del Magallanes, Anthony Vizcaya abrió los galardones que se entregan mediante una fórmula. El derecho, que obtuvo el Setup del Año, aseguró que trabajó desde antes de la campaña para obtener uno de los galardones.

Bruce Rondón, Cerrador del Año

“Cuando llegué de (lanzar en) México, me propuse una meta, que fue ganar un premio. Con la ayuda del mánager (Wilfredo Romero), a pesar de todas las dificultades, pude lograr el objetivo. Es un honor y lo que ha corrido ha sido un éxito”, explicó el relevista de los bucaneros.

A continuación, el taponero de los turcos, Bruce Rondón recibió el reconocimiento como Cerrador del Año. Rondón apuntó que fue vital mantenerse sano a lo largo de la zafra para poder conquistar el reconocimiento, al tiempo que resaltó el apoyo de su familia y compañeros en el terreno.

“No pensé que me lo iban a dar a mí. Le doy las gracias a Dios por la salud en todo el año, mi trabajo y al amor de mi familia, por siempre apoyarme”, explicó el cerrojo de los eléctricos, que también tuvo palabras de aprecio para el piloto Romero y sus compañeros de equipo.

“Me tomó por sorpresa, nunca pensé que me daría el rol. Para mí, la clave fue el equipo. Gracias a (Anthony) Vizcaya, Wilking (Rodríguez), siempre me apoyaron”, aseveró.

De igual forma, se le hizo entrega del premio Alfonso “Chico” Carrasquelal Manager del Año, al timonel Romero, quien no esperaba ser reconocido por su manejo del equipo en esta campaña. Agradeció a sus pupilos por el premio obtenido, remarcando la confianza y la personalidad que han mantenido durante las situaciones por las que ha atravesado el plantel. “Tengo que agradecer a Cristo, a los muchachos y al equipo en general. Lo importante fue mantener la personalidad y la confianza a pesar del resultado”, apuntó.

Para el premio de Novato del Año, Jermaine Palacios fue reconocido por su actuación con los Cardenales de Lara en su primera campaña completa en la liga. “Traté de dar lo mejor de mí, jugar con este equipo ha significado mucho. Le agradezco a Dios y a mi familia”, puntualizó.

Jermaine Palacios, Novato del Año

Finalmente, para cerrar el evento, Balbino Fuenmayor recibió de manos de Vitico Davalillo, el premio Jugador Más Valioso de la temporada, que se suma al reconocimiento del Regreso del Año que le fue otorgado más temprano en la ceremonia.

“Este un sueño hecho realidad, crecí en Guigue, Estado Carabobo, viendo a grandes jugadores como Edgardo Alfonzo y Richard Hidalgo en el estadio José Bernardo Pérez”, recordó.

Sobre su retorno exitoso a la liga, Fuenmayor expresó las dificultades que atravesó para poder rendir de la mejor manera. “La temporada anterior fue dolorosa para mí, fue frustrante y difícil, pero el apoyo familiar siempre estuvo ahí”, soltó sobre la lesión que sufrió en el antebrazo izquierdo que lo sacó por buena parte de la campaña.

Su enfoque en el regreso al circuito con Caribes, siempre se mantuvo en conectar la bola. “Mucha gente me ve como slugger, pero yo voy turno a turno, cuándo estoy en cuentas altas no me enfoco en dar batazos de 400 pies, sino poner la pelota en juego”, cerró.

Su compañero de equipo en los Caribes de Anzoátegui, Niuman Romero también se hizo acreedor del premio como Productor del Año. No puso asistir la entrega debido a compromisos personales.

Los galardonados posaron juntos para la foto grupal, junto a Víctor Davalillo y Jesús “Chivita” Lezama, que fue reconocido por su aporte a la pelota venezolana y en especial como aficionado número uno de los Leones del Caracas.

Prensa LVBP