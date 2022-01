Se declaran en emergencia: Más de 300 mil familias en Cabimas no reciben agua por tubería

enero 25, 2022 - 8:02 pm

La trágica situación arriba a seis años, la denuncia la realizó el Concejal por Cabimas, Juan Carlos Perozo y las familias afectadas desde que se paralizó la estación de bombeo «La Misión» más de 30 sectores de Cabimas no reciben agua por tubería.

En otras zonas de Cabimas la periodicidad para la llegada del agua es de hasta 90 días, los pobladores se declaran en emergencia ante la pandemia donde es vital es lavado de las manos para prevenir el COVID 19.

El concejal Juan Carlos Perozo de la bancada Zulia Humana exhortó una vez más al presidente de Hidrolago a dar la cara ante está situación tan crítica . Le hizo un llamado público para buscar una solución y reparar la estación de Bombeo La Misión.

Así mismo los Cabimenses denunciaron que tiene más de tres años la oficina administrativa de Hídrolago en el municipio cerrada, nadie da razón ni cuenta, no hay donde reclamar el pésimo o ausente servicio .

Ana Farjado dijo estar cansada de esta situación, la precaria situación económica lo ha llevado a su juicio a la peor etapa de su vida .

«Tengo que caminar hasta 30 cuadras por día para buscar quién me regale un contenedor de agua , mi tanque es de 7 pipas y no siempre tengo siete dólares y no me ponen menos porque el tanque es aéreo y no se van a subir por una pipa, entonces aquí tomo mundo hace lo que quiere » acotó.

Nota de Prensa