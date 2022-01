Rubio: «Llegada de tropas rusas a Cuba, Nicaragua o Venezuela es una posibilidad muy seria»

enero 15, 2022 - 11:32 am

El senador republicano Marco Rubio advirtió este viernes que será posible observar la presencia de militares rusos en Cuba, Venezuela y Nicaragua en poco tiempo, esto luego de las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Ryabkov, que se negó a descartar un posible despliegue militar en esas naciones.

En entrevista con la periodista Ninoska Pérez en Radio Mambí, Rubio alertó a la comunidad internacional diciendo “yo creo que esto tiene una posibilidad sería que en poco tiempo vamos a ver tropas militares rusas en Cuba, Venezuela y en Nicaragua. Y, especialmente con Biden como presidente, porque Putin no lo respeta, no le tiene miedo y no está preocupado. Eso es lo mismo que vemos todos nosotros: un señor que ha sido incompetente en su primer año, una persona que claramente en algunos casos tiene dificultad en expresarse claramente”.

Ante la potencial intervención el senador afirmó que el país con mayor posibilidad del despliegue militar del kremlin es Nicaragua, “porque Ortega ya abiertamente le ha pedido a los rusos que manden una presencia militar permanente.”

Mientras que en el caso de Cuba, estimó que “es muy posible que el régimen cubano no lo quiera, no porque ellos todavía tienen la esperanza que Biden vaya a cambiar las relaciones -tienen esa esperanza y la tienen porque hay individuos en esta administración de muy alto rango que simpatizan con el régimen-. Entonces ellos posiblemente no lo quieran en este momento por esa razón. Pero si Putin les dice ‘voy a mandar tropas’, ellos no le pueden decir que no”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Monitoreamos