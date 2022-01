Roberto Rosales anota su primer gol en Chipre (+Video)

enero 14, 2022 - 5:10 pm

Este viernes 14 de enero, el futbolista venezolano Roberto Rosales convirtió su primer gol en Chipre durante el empate 2-2 entre AEK Larnaca y PAEEK por la décimo sexta fecha del campeonato nacional.

Fue en el minuto 68 cuando cayó el grito del lateral venezolano poniendo el 1-0. Bajo ese contexto en el municipio de Strovolos puso su huella goleadora en el cuarto país europeo de su carrera, con pasos por Suiza, Holanda y España, habiéndose sumado al club chipriota el verano pasado como agente libre.

A nueve minutos del final del partido comenzó el movido cierre. La el equipo local igualó el marcador, Lárnaca volvió a ponerse en ventaja (90´) y sobre el anochecer de la jornada llegó el 2-2 definitivo (90+ 8´). El compatriota José Romo había ingresado al 57´ tras marcar su segunda diana en la disputa anterior.

Lee también: Presidente serbio acusa al primer ministro australiano de «maltratar» a Djokovic

«Robertico» acumula 13 apariciones de liga, solo ausentándose en dos convocatorias desde su arribo, y una asistencia en su tercera presencia del certamen. Los auriverdes escoltan al Aris un punto detrás en la clasificación producto de dejar unidades este viernes.

Golazo Roberto Rosales! The Venezuelan defender scores his first league goal for AEK Larcana in a 2-2 draw with PAEEK. ⚽️

Larnaca stay second in the league, one point off the top spot with 16 matches played.

🎥: Cytavision pic.twitter.com/jC8TDxUm35

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) January 14, 2022