Rihanna está en la dulce espera de su primer bebé junto al rapero A$AP Rocky

enero 31, 2022 - 12:04 pm

La cantante y empresaria, Rihanna y su novio A$AP Rocky esperan su primer hijo juntos, así lo confirmó la pareja en fotos obtenidas por E! News.

En las imágenes, tomadas en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana y publicadas el lunes 31 de enero, se puede ver a Rihanna mostrando su creciente pancita mientras A$AP la besa en la frente.

Las redes sociales han estallado luego que las imágenes fueron publicadas y han hecho tendencia a Riri con su barriga de embarazada.

Esta noticia de embarazo llega dos años después de que los viejos amigos encendieran rumores de romance, el cual fue confirmado en septiembre de 2021, cuando la pareja hizo su debut en la alfombra roja, llamando la atención mientras caminaban por los famosos escalones en la Met Gala.

OMFG RIHANNA IS WITH CHILD IM GOING TO BE AN AUNT THANK U GOD 😫🥺🥺😭😭🥳🙏🏾🙌🏾 Congrats sis I’m soooo happy!!!!! pic.twitter.com/rvw4RqUblc

— BIA (@BIABIA) January 31, 2022