Reuters: Venezuela recibió dos millones de barriles de gas condensado iraní

enero 31, 2022 - 3:42 pm

Un nuevo cargamento de 2,1 millones de barriles de «gas condensado (no confundir con gasolina)» llegó a Venezuela procedente de Irán. El buque ha sido identificado visualmente por la empresa especializada en rastreo del movimiento marítimo del comercio de hidrocarburos TankerTrackers.com.

El cargamento se utilizará para diluir el crudo pesado de Venezuela para su exportación, añade la firma en su cuenta de Twitter. Por su parte, un despacho informativo de la agencia Reuters indica que el cargamento de condensado se comenzó a depositar en el principal puerto de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según un documento de la empresa y los servicios de seguimiento de los petroleros.

An Iranian supertanker carrying about 2 million barrels of condensate this week began discharging at Venezuelan state-run oil company PDVSA's main oil port, Reuters reported on Monday, citing a company document and tanker tracking services.

— Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2022