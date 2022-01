Recomendaciones de Julio Castro si un familiar en casa tiene covid-19

enero 16, 2022 - 6:09 pm

El médico infectólogo Julio Castro, compartió a través de su cuenta en Twitter una lista de recomendaciones para aquellas personas con familias infectadas con covid-19 o en cuarentena preventiva.

En los últimos días, Venezuela registró un aumento en el número de contagios diarios por covid-19. Nicolás Maduro advirtió que la variante ómicron «se está haciendo dominante» en el país.

Esta situación aumenta la posibilidad de que algún familiar se contagie con el virus. A continuación, las recomendaciones del doctor Julio Castro:

1)Proteger en extremo a los más débiles(ancianos y pequeños)

2) Mantener a los «negativos» con el mínimo contacto con los positivos

3)Hacer turnos para comer

4)Usar tapaboca

5)Los «negativos» en casa se consideran contactos, por lo que deben mantener aislamiento.

6) Los contactos (los negativos) deben tener vigilancia/aislamiento de cinco días desde el último contacto. Si al quinto día el test vuelve a ser negativo o asintomático puede regresar a sus actividades.

7) Los positivos deben tener 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas.

8)Mantener medicamentos habituales ( hipertensión, diabetes, etc.)

9)No se automediquen, la mayoría de las veces solo se requiere de medidas simples para controlar los síntomas

10) Pacientes «especiales» (obesidad, asma…) requieren medidas especiales. en estos casos consulte a su médico.

11) Cuando reciba resultado positivo no es necesario repetir la prueba para descartar el virus. Aplicar la regla de los días de cuarentena.

12) Eviten que todos se contagien en casa, alguien debe hacer de «semanero».

13) NO ES UNA GRIPE: es covid19-Omicron.

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 15, 2022