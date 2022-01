Rafael Nadal se instaló en octavos de final en el Abierto de Australia

enero 21, 2022 - 11:32 am

Rafael Nadal, N.5 del mundo, cedió su primer set en el torneo ante el ruso Karen Khachanov (30º), al que derrotó no obstante con comodidad 6-3, 6-2, 3-6, 6-1, este viernes en tercera ronda del Abierto de Australia.

En octavos de final, el mallorquín de 35 años se enfrentará al también ruso, Aslan Karatsev (15º), o al francés Adrian Mannarino (69º). «Es seguramente mi mejor partido en el torneo», se congratuló Nadal.

Ya había impresionado en primera ronda al eliminar al estadounidense Marcos Giron (66º) 6-1, 6-4, 6-2 en su regreso a un ‘Grande’, después de un mes recuperándose de una lesión en un pie y del covid-19, que contrajo en diciembre.

En segunda ronda, ante el alemán Yannick Hanfmann (126º) el ganador de 20 Grand Slams se había impuesto 6-2, 6-3, 6-4. «Es una semana muy especial para mí. Venir de donde vengo, eso hace las cosas muy especiales», indicó Nadal, añadiendo que los recuerdos de esos meses difíciles incrementan sus energías.

The dream is still alive ✨

🇪🇸 @RafaelNadal defeats Karen Khachanov 6-3 6-2 3-6 6-1 to advance to the fourth round at the #AusOpen for the 15th time.#AO2022 pic.twitter.com/MRVpuFm5JM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022